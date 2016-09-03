Мордовские ходоки выиграли все дистанции у взрослых на Кубке России в Костроме

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Мордовские легкоатлеты победили на всех трех дистанциях у взрослых на Кубке России по спортивной ходьбе, который прошел в субботу в Костроме. Как сообщил ТАСС судья соревнований Александр Родионов, представители этой республики первенствовали на 35 км у мужчин и на 20 км у мужчин и женщин.

Кубок России по спортивной ходьбе проводился в 4-х возрастных группах: мужчины и женщины; молодежь (мужчины и женщины, юниоры и юниорки до 23 лет); юниоры и юниорки до 20 лет; юноши и девушки до 18 лет. Соревнования проходили на дистанциях 5, 10, 20 и 35 км, а также состоялся массовый заход на 1 километр.

"Во всех трех взрослых заходах победу одержали мордовские ходоки, - заметил Родионов. - На дистанции 35 км первенствовал Дементий Чепарев, финишировавший с результатом 2 часа 28 минут 49 секунд. На мужской двадцатке первым был Петр Богатырев (1:21.49), у женщин победу одержала Татьяна Минеева (1:31.00)".

В ходьбе на 35 км второе место занял выступающий за Мордовию и Удмуртию Сергей Шарыпов (2:29.56), третьим на финише с результатом 2:44.33 был Сергей Корепанов (Москва/ Удмуртия).

В женском заходе на 20 км следом за Минеевой финишировали две чувашские спортсменки - Ирина Михайлова (1:39.00) и Ольга Степанова (1:41.21).

У мужчин на 20 км совсем немного уступил на финише победителю Богатыреву другой представитель Мордовии Станислав Емельянов (1:21.57), третьим оказался выступающий за Московскую область Алексей Головин (1:24.01).