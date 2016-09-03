СМИ: американская "Либерти Медиа" выкупит права на "Формулу-1"

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Американская компания "Либерти Медиа" выкупит коммерческие права на чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщает немецкий портал Auto motor und sport.

Согласно данным портала, компания американского миллиардера Джона Мэлоуна проведет первый транш в размере $8,5 млрд уже 6 сентября. По информации Auto motor und sport, в случае продажи чемпионата может уйти со своего поста глава управляющей компании "Формулы-1" Берни Экклстоун. Кроме того, Мэлоун планирует разместить акции "Формулы-1" на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Контрольный пакет акций "Формулы-1" - 35,1 процента - принадлежит фонду частных вложений CVC Capital Partners.