Вице-губернатор: строительство метро не повлияет на надежность "Зенит-Арены"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство продолжения Невско-Василеостровской линии метро в Санкт-Петербурге никак не отразится на надежности нового стадиона "Зенит-Арена , сообщил ТАСС вице-губернатор Игорь Албин.
"Никак, все будет хорошо. Не знаю кто придумывает эти слухи. У нас регулярно проводятся штабы по строительству и стадиона, и метро. Стадиону тоннель никак не повредит",- сказал он.
Ранее ТАСС со ссылкой на министра спорта Витая Мутко сообщал, что ситуация со строительством стадиона в Санкт- Петербурге кардинально изменилась и находится под полным контролем. В конце июля администрация Санкт-Петербурга, которая является заказчиком строительства стадиона, передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 млрд рублей, которые не смог объяснить генподрядчик "Инжтрансстрой-СПб". Председатель временной комиссии Совета Федерации по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов заявлял ТАСС, что в случае расторжения контракта новый генподрядчик может увеличить сроки строительства арены, в связи с чем стадион может быть не сдан в эксплуатацию к декабрю 2016 года, поэтому матчи Кубка конфедераций будет невозможно провести в Петербурге в 2017 году.
В августе был проведен конкурс на поиск нового генподрядчика на достройку стадиона и прилегающей инфраструктуры, компания "Метрострой" стала его победителем. Стадион, где пройдут матчи ЧМ-2018, был заложен в западной части Крестовского острова в 2007 году. Его проект корректировали трижды: в 2008, 2010 и 2013 годах. Каждый раз стоимость арены увеличивалась с предполагаемых изначально 6,7 млрд до возможных 43,8 млрд рублей.
Ранее ТАСС сообщал, что смета строительства стадиона "Зенит-Арена" увеличена на 4,3 млрд рублей до 39,2 млрд рублей. С 7 по 15 сентября пройдет четвертый операционный визит делегации ФИФА по российским стадионам, которые примут Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира 2018 года.