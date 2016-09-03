Руководство чемпионата Испании по футболу предложило федерации использовать видеоповторы

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МАДРИД, 3 сентября. /ТАСС/. Руководство высшего дивизиона чемпионата Испании (Примеры) предложило Королевской испанской футбольной федерации начать использование судьями видеоповторов в матчах лиги. Об этом сообщает пресс-служба Примеры.
Система видеоповторов впервые была опробована в международном матче 1 сентября в товарищеской встрече между сборными Франции и Италии (3:1). Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино признал опыт успешным.
В письме, адресованном федерации, лига просит организовать взаимодействие с Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), чтобы начать тестировать систему видеоповторов на матчах Кубка и Суперкубка Испании.
"Использование видеоповторов делает игру более справедливой и позволяет избежать человеческого фактора, который неуместен в пору развития технологий", - говорится в письме.
В марте IFAB утвердил тестовый этап системы видеоповторов. Отмечалось, что нововведение будет проходить в тестовом режиме в течение двух лет и не коснется ведущих футбольных чемпионатов.