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Физиотерапевт сборной России по футболу Ледесма покинул мадридский "Реал"

Спорт
3 сентября, 17:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Ледесма работал в "Реале" с июня 2015 года. В сборной России специалист находится с августа 2015 года
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МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренер по физической подготовке сборной России по футболу и "Реала" Феликс Ледесма покинул мадридскую команду. Об этом специалист сообщил ТАСС.

"Я больше не являюсь сотрудником "Реала", - сказал испанец.

Ледесма работал в "Реале" с июня 2015 года. В сборной России специалист находится с августа 2015 года.

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