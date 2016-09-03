Физиотерапевт сборной России по футболу Ледесма покинул мадридский "Реал"

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МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренер по физической подготовке сборной России по футболу и "Реала" Феликс Ледесма покинул мадридскую команду. Об этом специалист сообщил ТАСС.
"Я больше не являюсь сотрудником "Реала", - сказал испанец.
Ледесма работал в "Реале" с июня 2015 года. В сборной России специалист находится с августа 2015 года.