Два гола Панченко принесли "Динамо" победу над "Тамбовом" в матче первенства ФНЛ

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ТАМБОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло "Тамбов" со счетом 2:1 в матче 11-го тура чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла на стадионе "Спартак" в Тамбове.
У хозяев поля голом отметился Денис Поярков (43-я минута, с пенальти). В составе "Динамо" забитые мячи на счету Кирилла Панченко (5, 26).
Панченко после этого матча с 9 голами продолжает лидировать в списке бомбардиров.
В турнирной таблице "Динамо" осталось на первом месте, набрав 26 очков. "Тамбов", имея в активе 10 баллов, занимает 17-е место.
В 12-м туре "Динамо" 10 сентября примет СКА (Хабаровск), "Тамбов" в тот же день в гостях сыграет с калининградской "Балтикой".