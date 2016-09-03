Черезов уверен, что российским биатлонистам по силам завоевать золото на ОИ-2018

КИШИНЕВ, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Двукратный призер Олимпийских игр по биатлону Иван Черезов, завершивший в начале апреля спортивную карьеру, уверен, что российским биатлонистам по силам завоевать золотые медали на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Таким мнением он поделился с ТАСС.

"Чемпионат мира, на котором наша сборная осталась для медалей - это холодный душ. Надеюсь, что будет сделана правильная работа над ошибками. В предолимпийский сезон нужно сделать так, чтобы у ребят появилась уверенность в себе и в своих силах, чтобы ребята выросли и смогли укрепиться, и входить в Олимпиаду с новыми силами, желанием и пониманием того, что они смогут выиграть золотую медаль на Играх. Я уверен в этом, потому что для этого есть предпосылки", - сказал Черезов.

Также он отметил, что Тюмень прикладывает максимум усилий для популяризации биатлона и продвижения заявки чемпионата мира 2021 года.

"Просто супер, что в Тюмени пройдет этап Кубка мира. Комплексы там действительно шикарные, поэтому только рад тому, что Тюмень прикладывает максимум усилий, чтобы провести биатлонные соревнования. Дай бог все получится, что в 2021 году будет чемпионат мира. Знаю, что в России прикладывают максимум усилий, чтобы все было на высшем уровне, все максимуму, у нас это умеют делать, поэтому, что касается приезда гостей, то они останутся довольны", - уверен Черезов.

На проведение чемпионата мира 2020 года претендуют немецкий Оберхоф, итальянский Антхольц и словенская Поклюка. Претендентами на проведение чемпионата мира 2021 года являются чешское Нове-Место, Антхольц, Поклюка и Тюмень. Голосование состоится 4 сентября на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU) в Кишиневе.

Олимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.