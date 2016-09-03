"Спартак-2" разгромил "Зенит-2" в матче первенства ФНЛ

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак-2" на своем поле победил санкт-петербургский "Зенит-2" со счетом 4:1 в матче 11-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
В составе "Спартака-2" голами отметились Денис Давыдов (11-я минута), Георгий Мелкадзе (63 и 88) и Артем Федчук (65). У гостей отличился Евгений Чернов (58). В составе "Зенита-2" за вторую желтую карточку на 87-й минуте был удален Артем Вяткин.
После этой встречи "Спартак-2" набрал 20 очков и поднялся на третью строчку турнирной таблицы, обогнав "Зенит-2", который занимает четвертое место с 19-ю очками в активе.
В следующем туре "Спартак-2" 10 сентября в гостях сыграет с астраханским "Волгарем", "Зенит-2" в тот же день примет "Тосно" из Ленинградской области.