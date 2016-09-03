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Широков сделал дубль и отдал голевую передачу в дебютном матче за клуб ЛФЛ "Атлантис"

Спорт
3 сентября, 19:32 дата обновления: 3 сентября, 19:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Широков вышел на поле с первых минут под 77-м номером
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Роман Широков забил два мяча и сделал результативную передачу в дебютном матче за клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) "Атлантис".

Встреча ЛФЛ между "Атлантисом" и "ИЛАРАВТО Запад" состоялась в субботу и завершилась со счетом 5:3. Ранее 35-летний футболист был внесен в заявку клуба "Атлантис". Широков вышел на поле с первых минут под 77-м номером. Также за "Атлантис" выступает другой бывший игрок сборной России и "Локомотива" Дмитрий Сычев.

Широков, который объявил о завершении карьеры в июле текущего года, выступал за ЦСКА, "Торпедо-ЗИЛ", "Буревестник", "Истру", "Видное", "Сатурн", "Рубин", "Химки", однако самый яркий период карьеры игрока начался в 2008 году с переходом в санкт-петербургский "Зенит". С сине-бело-голубыми полузащитник по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, по одному - Кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. С 2014 года Широков дважды выступал на правах аренды за "Краснодар", а также провел полсезона в московском "Спартаке". Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в который он перешел минувшей зимой, подписав контракт по схеме "0,5+1".

В сборной России Широков дебютировал в марте 2008 года, с тех пор принял участие в трех чемпионатах Европы, а чемпионат мира 2014 года вынужден был пропустить из-за травмы. В составе команды он сыграл в 57 матчах, отметившись 13 голами. 

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