Родионов: футболист "Спартака-2" Давыдов привлечет внимание Карреры, играя стабильно

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Футболист московского "Спартака-2" Денис Давыдов наверняка привлечет внимание главного тренера первой команды Массимо Карреры, если будет стабильно хорошо играть. Об этом журналистам сообщил генеральный директор столичного клуба Сергей Родионов.

В субботу "Спартак-2" обыграл на своем поле санкт- петербургский "Зенит-2" со счетом 4:1 в матче первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Первый гол москвичей на 11-й минуте забил Давыдов, два мяча на счету Георгия Мелкадзе.

"Мне понравились Давыдов и Мелкадзе. Хотелось бы, чтобы они в каждой игре показывали такой хороший уровень. Хочется, чтобы была стабильность в их игре, это важно для молодых", - сказал Родионов.

На игре присутствовал главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. "Да, конечно (мы с ним общались - Прим. ТАСС); он первый раз присутствовал на игре "Спартака-2", отдельные матчи уже смотрел в записи. Сегодня он убедился, что ему есть на кого рассчитывать, - рассказал Родионов. - Те, кто будет проявлять себя, окажутся в основном составе, а он, если будет свободное время, с удовольствием будет посещать матчи и дальше".

На вопрос, спрашивал ли Каррера о каком-либо игроке конкретно, Родионов ответил: "Ну это пока рабочий секрет. Но тем не менее, некоторые выводы он для себя уже делает".

На вопрос, может ли Давыдов быть привлечен в первую команду, гендиректор красно-белых сказал: "Я уже сказал, что ему надо показывать стабильность. Если он будет показывать такой хороший футбол в каждой игре, то наверняка привлечет внимание Карреры".

Песьяков получает игровую практику

Гендиректор отметил, что перед второй командой не стоит задача подстраиваться под игру первой. "Есть современный футбол, и задача нашей академии готовить игроков к тому, чтобы они могли соответствовать требованиям и ФНЛ, и премьер-лиги. Это главная задача", - заявил он.

Родионов также сообщил, что вратарь Сергей Песьяков сыграл за вторую команду ради получения игровой практики. "Песьяков пропустил достаточно много, получив травму на сборах в игре с "Янг Бойз". Если честно, даже не думали, что травма окажется настолько серьезной. Так что для получения игровой практики он сегодня вышел", - сказал он.

В субботу Родионову исполнилось 54 года.

"Мне очень понравилась сегодняшняя игра, подарок получился замечательный. Спасибо ребятам, что сегодня проявили характер и играли с таким настроем, который не может не радовать. Да, был момент (когда команда упустила нить игры), но, пропустив гол, стали контролировать ход матча, забили второй, ну а дальше уже диктовали ход игры. Надо отдать должное "Зениту-2", что при счете 1:3 они боролись, хорошая команда, с характером, - но четвертый мяч воплотил то заслуженное преимущество, которое мы сегодня имели", - поделился впечатлениями от встречи гендиректор клуба.

После 11 туров первенства ФНЛ "Спартак-2" занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков.