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Лидер сборной РФ по плаванию Ефимова считает, что только начала набирать форму после ОИ

Спорт
3 сентября, 19:29 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
"Сейчас я не ставлю перед собой задачи устанавливать какие-то рекорды и, тем более, рекорды мира", - сказала спортсменка
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МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратная чемпионка мира, лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова считает, что только начала набирать соревновательную форму после Олимпиады-2016. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Ефимова одержала победу на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве.

"Сейчас я не ставлю перед собой задачи устанавливать какие-то рекорды и, тем более, рекорды мира, - сказала Ефимова. - Я только вхожу в форму после всего того, что было. Начинаю набирать форму, идут тренировки, старты. Все у меня хорошо, сегодня все сделала, как запланировала".

"Очень приятно, что удалось одержать победу при родных трибунах, - добавила спортсменка. - Я так и планировала. Считаю, что у меня нет другого выбора при такой отличной поддержке".

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряных медали.

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