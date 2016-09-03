Лидер сборной РФ по плаванию Ефимова считает, что только начала набирать форму после ОИ

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратная чемпионка мира, лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова считает, что только начала набирать соревновательную форму после Олимпиады-2016. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Ефимова одержала победу на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве.

"Сейчас я не ставлю перед собой задачи устанавливать какие-то рекорды и, тем более, рекорды мира, - сказала Ефимова. - Я только вхожу в форму после всего того, что было. Начинаю набирать форму, идут тренировки, старты. Все у меня хорошо, сегодня все сделала, как запланировала".

"Очень приятно, что удалось одержать победу при родных трибунах, - добавила спортсменка. - Я так и планировала. Считаю, что у меня нет другого выбора при такой отличной поддержке".

На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Ефимова завоевала две серебряных медали.