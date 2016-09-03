Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пловчиха Ефимова завоевала золото на 100 м брассом на этапе Кубка мира в Москве

Спорт
3 сентября, 19:31 UTC+3
Второе место заняла британка Кэти Мэйли, третье - японка Риэ Канэто
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Она показала результат 1 минута 2,91 секунды.

Второе место заняла британка Кэти Мэйли (1.03,36), третье - японка Риэ Канэто (1.05,47).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в Екатеринбурге
2
На Украине начались масштабные сборы резервистов
3
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
4
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Путин и Эрдоган обсуждают вопросы восстановления полноформатного сотрудничества
7
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
Темы дня
Реклама