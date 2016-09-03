Пловчиха Ефимова завоевала золото на 100 м брассом на этапе Кубка мира в Москве

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Она показала результат 1 минута 2,91 секунды.
Второе место заняла британка Кэти Мэйли (1.03,36), третье - японка Риэ Канэто (1.05,47).
Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.