Пловчиха Ефимова завоевала золото на 100 м брассом на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова завоевала золотую медаль на дистанции 100 м брассом на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Она показала результат 1 минута 2,91 секунды.

Второе место заняла британка Кэти Мэйли (1.03,36), третье - японка Риэ Канэто (1.05,47).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.