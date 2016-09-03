"Ак Барс" обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ВОЛОГДА, 3 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" победил череповецкую "Северсталь" со счетом 3:2 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила в Череповце.

У хозяев шайбы на счету Игоря Скороходова (16-я минута) и Павла Чернова (58). В составе "Ак Барса" отметились Александр Свитов (23), Михаил Сидоров (47) и Владимир Ткачев (61).

В Восточной конференции "Ак Барс" после шести матчей занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 8 баллов. Для "Северстали" это поражение стало пятым в шести встречах. Команда с 4 очками занимает 10-е место в Западной конференции.

В следующем матче "Ак Барс" 6 сентября на своем льду примет московский ЦСКА, "Северсталь" 5 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем".