Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ак Барс" обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
3 сентября, 19:39 UTC+3 ВОЛОГДА ВОЛОГДА 3, сентября. /ТАСС
У хозяев шайбы на счету Игоря Скороходова и Павла Чернова. В составе "Ак Барса" отметились Александр Свитов, Михаил Сидоров и Владимир Ткачев
Материал из 1 страницы

ВОЛОГДА, 3 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" победил череповецкую "Северсталь" со счетом 3:2 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила в Череповце.

У хозяев шайбы на счету Игоря Скороходова (16-я минута) и Павла Чернова (58). В составе "Ак Барса" отметились Александр Свитов (23), Михаил Сидоров (47) и Владимир Ткачев (61).

В Восточной конференции "Ак Барс" после шести матчей занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 8 баллов. Для "Северстали" это поражение стало пятым в шести встречах. Команда с 4 очками занимает 10-е место в Западной конференции.

В следующем матче "Ак Барс" 6 сентября на своем льду примет московский ЦСКА, "Северсталь" 5 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в Екатеринбурге
2
На Украине начались масштабные сборы резервистов
3
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
4
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Путин и Эрдоган обсуждают вопросы восстановления полноформатного сотрудничества
7
В Екатеринбурге суд арестовал на два месяца блогера, ловившего покемонов в храме
Темы дня
Реклама