"Ак Барс" обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ВОЛОГДА, 3 сентября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" победил череповецкую "Северсталь" со счетом 3:2 в овертайме в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча проходила в Череповце.
У хозяев шайбы на счету Игоря Скороходова (16-я минута) и Павла Чернова (58). В составе "Ак Барса" отметились Александр Свитов (23), Михаил Сидоров (47) и Владимир Ткачев (61).
В Восточной конференции "Ак Барс" после шести матчей занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 8 баллов. Для "Северстали" это поражение стало пятым в шести встречах. Команда с 4 очками занимает 10-е место в Западной конференции.
В следующем матче "Ак Барс" 6 сентября на своем льду примет московский ЦСКА, "Северсталь" 5 сентября в гостях сыграет с подмосковным "Витязем".