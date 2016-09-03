Бывший полузащитник сборной России Роман Широков сравнил ЛФЛ с Лигой чемпионов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Роман Широков сравнил уровень Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) с главным европейским клубным турниром - Лигой чемпионов. Такое мнение он выразил журналистам.

В субботу Широков дебютировал за столичный клуб Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) "Атлантис" в матче против клуба "ИЛАРАВТО Запад". 35-летний полузащитник вышел на поле с первых минут под 77-м номером и сумел забить два мяча в ворота соперника, а также отдать результативную передачу. Встреча завершилась победой "Атлантиса" со счетом 5:3. Также за "Атлантис" выступает другой бывший игрок сборной России и "Локомотива" Дмитрий Сычев.

На вопросы журналистов о том, рано ли он закончил с выступлениями на профессиональном уровне, Широков сказал: "Или поздно, вам виднее. Это Сычев рано закончил".

"Отличный (уровень соревнований), как Лига чемпионов", - также добавил он. Также бывший полузащитник сборной России отметил, что "вряд ли" вернется в профессиональный футбол.

Широков, который объявил о завершении карьеры в июле текущего года, выступал за ЦСКА, "Торпедо-ЗИЛ", "Буревестник", "Истру", "Видное", "Сатурн", "Рубин", "Химки", однако самый яркий период карьеры игрока начался в 2008 году с переходом в санкт-петербургский "Зенит". С сине- бело-голубыми полузащитник по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, по одному - Кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. С 2014 года Широков дважды выступал на правах аренды за "Краснодар", а также провел полсезона в московском "Спартаке". Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в который он перешел минувшей зимой, подписав контракт по схеме "0,5+1".

В сборной России Широков дебютировал в марте 2008 года, с тех пор принял участие в трех чемпионатах Европы, а чемпионат мира 2014 года вынужден был пропустить из-за травмы. В составе команды он сыграл в 57 матчах, отметившись 13 голами.