Россиянка Веснина не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Елена Веснина не сумела пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.
В третьем раунде Веснина, "посеянная" на турнире под 19-м номером, уступила испанке Карле Суарес Наварро (11) со счетом 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.