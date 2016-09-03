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Состав сборной РФ на Кубок мира по биатлону определится после стартов в Бейтостолене

Спорт
3 сентября, 20:20 UTC+3 КИШИНЕВ корр. ТАСС, Иван Пучков
"А дальше будем смотреть, кто будет наиболее ярко выступать", - сообщил президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов
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КИШИНЕВ, 3 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Состав сборной России на Кубок мира по биатлону сезона-2016/17 года будет определен после контрольных стартов в норвежском Бейтостолене, которые пройдут в середине ноября. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

"В этом сезоне мы должны будем проверить на практике правильность методики, которую выбрали четыре группы - две мужских и две женских. Во-вторых, сконцентрироваться полностью на окончательном составе, который будет готовиться к Олимпийским играм 2018 года в Южной Корее", - сказал он.

"Сейчас мы имеем четкие критерии, по которым будет формироваться команда. Когда начинают задавать вопросы, имеет ли кто-то преференции, то я скажу открыто - их нет ни у кого, включая заслуженных биатлонистов. Дорога в сборную открыта всем", - подчеркнул глава СБР.

"Состав сборной на Кубок мира будет определен после стартов в норвежском Бейтостолене, а дальше будем смотреть, кто будет наиболее ярко выступать", - добавил Кравцов.

Розыгрыш Кубка мира сезона-2016/17 стартует в шведском Эстерсунде 25 ноября.

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