Сборная России выиграла смешанную эстафету 4х50 м на этапе КМ по плаванию в Москве

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России в составе Станислава Донца, Юлии Ефимовой, Владимира Морозова и Дарьи Устиновой одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Они показали результат 1 минута 39,67 секунды.
Второе место заняла команда США (1.41,79). Третье - еще одна российская четверка в составе Дмитрия Лапшина, Сергей Гейбеля, Дарьи Цветковой и Арины Сурковой (1.42,62).
Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.