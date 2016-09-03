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Сборная России выиграла смешанную эстафету 4х50 м на этапе КМ по плаванию в Москве

Спорт
3 сентября, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС
Второе место заняла команда США
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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России в составе Станислава Донца, Юлии Ефимовой, Владимира Морозова и Дарьи Устиновой одержала победу в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Они показали результат 1 минута 39,67 секунды.

Второе место заняла команда США (1.41,79). Третье - еще одна российская четверка в составе Дмитрия Лапшина, Сергей Гейбеля, Дарьи Цветковой и Арины Сурковой (1.42,62).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.

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