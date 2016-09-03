Российские пловцы завоевали 12 медалей в первый день этапа Кубка мира в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала 11 наград (четыре золотых, одну серебряную и семь бронзовых) в первый соревновательный день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве.

Три победы одержал Владимир Морозов. Россиянин первенствовал на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м комплексным плаванием. Также он завоевал золото в составе смешанной комбинированной эстафеты 4х50 м вместе со Станиславом Донцом, Юлией Ефимовой и Дарьей Устиновой. Третье место в этой же эстафете заняла еще одна российская четверка в составе Дмитрия Лапшина, Сергей Гейбеля, Дарьи Цветковой и Арины Сурковой.

Четырехкратная чемпионка мира Ефимова первенствовала на дистанции 100 м брассом и завоевала бронзу на 200 м комплексным плаванием.

В субботу награды также завоевали Дарья Устинова (бронза, 200 м вольным стилем), Кирилл Пригода (бронза, 50 и 200 м брассом), Наталья Ловцова (бронза, 100 м баттерфляем), Михаил Доринов (серебро 200 м брассом) и Анастасия Кирпичникова (бронза, 800 м вольным стилем).

Венгерская пловчиха Катинка Хоссу в первый день одержала три индивидуальных победы. Спортсменка победила на дистанциях 200 и 800 м вольным стилем, а также 200 м комплексным плаванием. Кроме того, венгерка завоевала три серебра на дистанциях 50 и 200 м на спине, а также 100 м баттерфляем. Всего Хоссу, которая является лидером общего зачета Кубка мира - 2016, в Москве планирует выступить на 17 дистанциях.

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.