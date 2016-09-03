Российские пловцы завоевали 12 медалей в первый день этапа Кубка мира в Москве

Импресарио Джерри Хеллер, стоявший у истоков гангста-рэпа, умер в СШАКультура 3 сентября, 21:28
Главный тренер Чистяков: двери женской сборной России открыты для всех хоккеистокСпорт 3 сентября, 20:51
G20. Хроника работы саммитаМеждународная панорама 3 сентября, 19:46
Шесть человек госпитализированы после стрельбы в ЕкатеринбургеПроисшествия 3 сентября, 19:24
Путин и Эрдоган обсудили вопросы восстановления полноформатного сотрудничестваПолитика 3 сентября, 19:03
Генсек ООН призвал добиться вступления в силу Парижского соглашения до конца 2016 годаОбщество 3 сентября, 18:43
Сирийские врачи просят доктора Лизу помочь с лекарствами для детейОбщество 3 сентября, 18:34
Композитор Крутой: Сочи придают другую энергетику конкурсу "Новая волна"Культура 3 сентября, 18:28
Лидер КНР призвал США урегулировать разногласия, чтобы обеспечить развитие отношенийМеждународная панорама 3 сентября, 18:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России завоевала 11 наград (четыре золотых, одну серебряную и семь бронзовых) в первый соревновательный день этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве.
Три победы одержал Владимир Морозов. Россиянин первенствовал на дистанциях 100 м вольным стилем и 100 м комплексным плаванием. Также он завоевал золото в составе смешанной комбинированной эстафеты 4х50 м вместе со Станиславом Донцом, Юлией Ефимовой и Дарьей Устиновой. Третье место в этой же эстафете заняла еще одна российская четверка в составе Дмитрия Лапшина, Сергей Гейбеля, Дарьи Цветковой и Арины Сурковой.
Четырехкратная чемпионка мира Ефимова первенствовала на дистанции 100 м брассом и завоевала бронзу на 200 м комплексным плаванием.
В субботу награды также завоевали Дарья Устинова (бронза, 200 м вольным стилем), Кирилл Пригода (бронза, 50 и 200 м брассом), Наталья Ловцова (бронза, 100 м баттерфляем), Михаил Доринов (серебро 200 м брассом) и Анастасия Кирпичникова (бронза, 800 м вольным стилем).
Венгерская пловчиха Катинка Хоссу в первый день одержала три индивидуальных победы. Спортсменка победила на дистанциях 200 и 800 м вольным стилем, а также 200 м комплексным плаванием. Кроме того, венгерка завоевала три серебра на дистанциях 50 и 200 м на спине, а также 100 м баттерфляем. Всего Хоссу, которая является лидером общего зачета Кубка мира - 2016, в Москве планирует выступить на 17 дистанциях.
Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.