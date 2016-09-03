Ефимова заявила, что у нее нормальные отношения с американскими пловцами

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Четырехкратная чемпионка мира, лидер сборной России по плаванию Юлия Ефимова заявила, что общается с американскими пловцами, с которыми у нее неплохие отношения. Об этом она рассказала журналистам.

На Олимпиаде-2016 23-кратный чемпион Игр американец Майкл Фелпс заявил, что выступление в Рио-де-Жанейро спортсменов, которые ранее попадались на допинге, "разрывает ему сердце". По ходу выступлений на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменку освистывали болельщики, а ее соперницы - американки Лилли Кинг и Кэти Мейли - отказались поздравить россиянку с серебряной медалью после заплыва.

"Как отношения с американцами? Сейчас вроде бы неплохо. Мы общаемся. Они поздравляли меня с медалью", - сказала Ефимова.

Также спортсменка рассказала о своих планах на будущее и о том, что продолжает вести поиски нового тренера, так как американскому специалисту Дэвиду Сало запретили тренировать ее и всю интернациональную команду. "Поиски иностранного специалиста, под руководством которого я буду тренироваться, ведутся, но детали озвучу позже, сейчас у меня другие задачи - этапы Кубка мира, - сказала Ефимова. - Сейчас несколько недель перерыва между стартами, и сначала я поеду в Тюмень, а потом домой, в Волгодонск. Наконец увижу друзей, маму, очень долго ее не видела, но тренироваться продолжу, так что отдых будет активный".

Ефимова завоевала две серебряные медали на Олимпиаде в Бразилии на дистанциях 100 м и 200 м брассом, хотя до последнего не была уверена в том, что сможет выступить на Играх. Она была отстранена от участия в Олимпиаде в Рио-де- Жанейро в связи с нарушением антидопинговых правил в 2013 году, за которое Ефимова уже отбыла наказание. 4 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил иск Ефимовой против Олимпийского комитета России (ОКР) и Международной федерации плавания (FINA), Международный олимпийский комитет участвовал в рассмотрении дела в качестве заинтересованного лица. Результат рассмотрения дела позволил россиянке выступить на Играх в Рио-де-Жанейро.

Ефимова также является бронзовым призером Игр-2012, четырехкратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, она трижды побеждала на чемпионате Европы на короткой воде.