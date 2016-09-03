Уильямс побила рекорд Навратиловой по количеству побед в матчах турниров Большого шлема

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НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Американская теннисистка Серена Уильямс побила рекорд чешки Мартины Навратиловой по количеству выигранных матчей на турнирах серии Большого шлема.
В субботу Уильямс вышла в четвертый круг US Open, который проходит в Нью-Йорке. В третьем раунде Уильямс, "посеянная" на турнире под первым номером, одержала победу над шведкой Юханной Ларссон со счетом 6:2, 6:1.
На счету американки стало 307 побед в матчах турниров Большого шлема, у Навратиловой - 306.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.