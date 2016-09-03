Шесть чеченских спортсменов-олимпийцев награждены автомобилями марки Mercedes

ГРОЗНЫЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Шесть спортсменов-олимпийцев, представляющих Республику Чечня, награждены автомобилями марки Mercedes. Об этом на своей официальной странице в Instagram сообщил врио главы Чечни Рамзан Кадыров.

Машины получили участники Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро боксер Адлан Абдурашидов, борцы вольного и классического стиля Ислам-бек Альбиев, Анзор Болтукаев, Ислам Магомедов, а также штангисты Апти Аухадов и Адам Малигов, которые не смогли принять участие в Играх-2016 из- за недопуска к турниру всей команды по тяжелой атлетике.

Церемония чествования спортсменов прошла в субботу в Грозном. Кадыров поблагодарил спортсменов за упорство и самоотдачу, а также выразил надежду, что главные достижения у атлетов республики еще впереди.

"Гостем торжеств был и наш земляк Альберт Саритов. Выступая за Румынию, он стал бронзовым призером турнира по вольной борьбе. По решению президента Регионального общественного фонда (РОФ) имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевны Кадыровой - шесть спортсменов стали хозяевами джипов Mercedes, - констатировал Кадыров.

Дорогие друзья! Сегодня мы чествовали наших дорогих спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Олимпийцев приветствовали тысячи поклонников и любителей спорта, которые образовали живой коридор по пути движения колонны машин и мотоциклов. Они размахивали флаги РФ и ЧР. Честь ЧР в составе сборной России защищали боксёр Адлан Абдурашидов и борцы вольного и классического стиля – Ислам-Бек Альбиев, Анзор Болтукаев, Ислам Магомедов. К сожаление, штангисты Апти Аухадов и Адам Малигов не смогли поехать в Рио в связи с отстранением сборной России по тяжёлой атлетике. Наши ребята усиленно готовились к Олимпиаде, но им не удалось подняться на пьедестал почёта. Однако для нас они победители! Ребята вошли в число сильнейших спортсменов страны, завоевав путевки на главное спортивное событие четырехлетия. И они достойно представляли многонациональный народ России. Игры в Рио для сборной России выдались крайне сложными. Вокруг нашей команды развязали допинговый скандал, носивший явно предвзятый характер. Участие команды в Играх находилось под вопросом до последнего часа. Но олимпийцы России проявили настоящую силу воли и спортивный дух. Несмотря на колоссальное психологическое давление и судейский произвол, сборная России заняла 4 место в общекомандном зачете, завоевав 56 медалей. В ходе торжественной церемонии я поблагодарил за упорство и самоотдачу спортсменов и отметил их наградами республики. Я выразил уверенность, что наши главные олимпийские достижения еще впереди. Гостем торжеств был и наш земляк Альберт Саритов. Выступая за Румынию, он стал бронзовым призёром по вольной борьбе. Звёзды чеченской эстрады дали большой концерт в честь сотен спортсменов, присутствовавших в Дворце торжеств "Сафия". По решению Президента РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова - Аймани Несиевны семь спортсменов стали хозяевами джипов "Мерседес". #Кадыров #Россия #Чечня #Спорт Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 3 2016 в 12:48 PDT

XXXI летние Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Сборная России, выступавшая в существенно сокращенном составе в связи с дисквалификацией нескольких спортсменов, завершила выступление на Играх на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Медали завоевали 107 из 280 российских спортсменов.