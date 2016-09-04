Павлюченкова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в четвертый круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.
В третьем раунде Павлюченкова, "посеянная" на турнире под 17-м номером, уступила чешке Каролине Плишковой (10) со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.