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Британец Энди Маррей вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису

Спорт
4 сентября, 1:49 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, сентября. /ТАСС
В третьем круге Маррей одержал победу над представителем Италии Паоло Лоренци со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 6:2, 6:3
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НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Британский теннисист Энди Маррей вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В третьем круге Маррей, "посеянный" на турнире под вторым номером, одержал победу над представителем Италии Паоло Лоренци со счетом 7:6 (7:4), 5:7, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 20 минут.

В следующем раунде соперником британского теннисиста станет болгарин Григор Димитров (22). Маррей побеждал на турнире в США в 2012 году, когда в финале обыграл серба Новака Джоковича в пяти сетах.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.

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