Теннисист Вавринка вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, отыграв матчбол

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $46,3 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В третьем круге Вавринка, "посеянный" на турнире под третьим номером, одержал победу над представителем Великобритании Даниелом Эвансом со счетом 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 7:6 (10:8), 6:2. Встреча продолжалась 4 часа 6 минут. В четвертом сете британец на тай-брейке не реализовал матчбол.

В следующем раунде соперником швейцарского теннисиста станет победитель матча Ник Кирьос (Австралия, 14) - Илья Марченко (Украина).

Открытый чемпионат США по теннису завершится 11 сентября. Турнир проходит в 136-й раз и является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема.