"Лада" подписала контракт с хоккеистом Дмитрием Костромитиным

САМАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Тольяттинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" подписал контракт на два года с защитником Дмитрием Костромитиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Другие детали сделки между клубом и 26-летним защитником не разглашаются.

Прошлый сезон Костромитин провел в составе подмосковного "Витязя", за который провел 47 матчей и набрал 10 очков (две шайбы и восемь передач). Подготовку к текущему сезону хоккеист проходил в составе китайского клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар".