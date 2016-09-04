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"Лада" подписала контракт с хоккеистом Дмитрием Костромитиным

Спорт
4 сентября, 8:52 UTC+3 САМАРА САМАРА 4, сентября. /ТАСС
Подготовку к текущему сезону хоккеист проходил в составе китайского клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар"
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САМАРА, 4 сентября. /ТАСС/. Тольяттинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Лада" подписал контракт на два года с защитником Дмитрием Костромитиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Другие детали сделки между клубом и 26-летним защитником не разглашаются.

Прошлый сезон Костромитин провел в составе подмосковного "Витязя", за который провел 47 матчей и набрал 10 очков (две шайбы и восемь передач). Подготовку к текущему сезону хоккеист проходил в составе китайского клуба КХЛ "Куньлунь Ред Стар".

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