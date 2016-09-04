Кравцов: тренерские ошибки - причина неудач биатлонистов РФ, вызванных на КМ с Кубка IBU

КИШИНЕВ, 4 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Неудачные результаты российских биатлонистов, выступавших на Кубке IBU, а затем привлеченных в команду для участия в Кубке мира прошлого сезона, являются следствием допущенных тренерских ошибок. Таким мнением с ТАСС поделился глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

"Дело в том, что этот вопрос задают многие, а некоторые пытаются еще и домысливать", - сказал Кравцов, отвечая на вопрос, почему российские биатлонисты, которые удачно выступили на Кубке IBU, проваливали старты на Кубке мира.

В прошлом сезоне после удачного выступления на первом этапе Кубка IBU в шведском Идре (второе место в спринте. - Прим. ТАСС) россиянка Ульяна Кайшева была вызвана в главную команду страны для старта на третьем этапе Кубка мира в словенской Поклюке, где заняла 62-е место и не сумела пробиться в гонку преследования. Такая же участь постигла и Анастасию Загоруйко, которая на четвертом этапе Кубка IBU в чешском Нове-Место заняла второе место и была вызвана на шестой этап Кубка мира в итальянской Антерсельве, где приняла участие в спринтерской гонке и заняла последнее место среди россиянок - 59-е.

"Да, в прошлом году были допущены некоторые ошибки, спортсмена вытаскивали из Кубка IBU на старт основного (Кубка мира), причем вытаскивали в неудовлетворительных условиях, когда человек готовился на равнине и стартовал на равнине, а его пытались проверить на Кубке мира в то время, когда соревнования проходили на высоте. Считаю, что это тренерская ошибка в прямом смысле этого слова. В этом сезоне, если мы будем заводить человека на Кубок мира, то я буду настоятельно просить тренерский штаб дать ему возможность выступить не на одном старте", - сказал Кравцов.