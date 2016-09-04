Мутко: стратегию развития футбола в России до 2030 года могут принять 24 сентября

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Стратегию развития футбола до 2030 года могут принять на конференции Российского футбольного союза (РФС) 24 сентября, рассказал ТАСС министр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко.
"Проект есть, сейчас с коллегами его обсуждаем и в принципе разошлем всем, думаю, на конференции 24 сентября она (стратегия) может быть принята", - сказал глава РФС, отвечая на вопрос, разработана ли уже стратегия развития футбола до 2030 года.
8 декабря 2015 года на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и организационного комитета "Россия-2018" по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу Владимир Путин заявил, что стране нужна стратегия развития футбола до 2030 года. Президент РФ добавил, что среди приоритетов стратегии должен быть рост числа занимающихся футболом в России, а также успешные выступления футболистов на крупнейших международных соревнованиях, включая чемпионат мира 2018 года. Особо была отмечена необходимость создания полноценного комплекса мер по обеспечению безопасности на футбольных матчах.