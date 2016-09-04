Мутко: сборная России по футболу вряд ли проведет матч на стадионе в Сочи в 2016 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу вряд ли проведет матч на стадионе "Фишт" в Сочи до конца 2016 года. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Сочи в этом году? Думаю, было бы легкомысленно с моей стороны (говорить об этом. - Прим. ТАСС), думаю, будет проблематично. Какое-то тестовое событие мы, думаю, проведем", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, правда ли, что сборная России проведет матч в Сочи со сборной Румынии, глава РФС ответил: "Знаете, тут не все зависит от сборной России. Стадион в хорошей стадии, но есть тестирование и прочее, а это все-таки международный матч. Мне сейчас сложно сказать, все будет зависеть от готовности стадиона".

Сборная России, которая освобождена от квалификации чемпионата мира 2018 года как хозяйка турнира, до конца года точно проведет две товарищеские встречи: 6 сентября с ганцами на московском "Локомотиве" и 9 октября с костариканцами на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар".

Ранее Мутко сообщил, что сборная России планирует провести матч в Сочи в 2017 году.