Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Ибрагимович будет посещать тренерские курсы в 2017 году

Спорт
4 сентября, 10:56 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, сентября. /ТАСС
Нападающий не заинтересован в завершении карьеры в течение ближайших двух - трех лет, однако хочет подготовить себя к тренерской работе
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович начнет посещать тренерские курсы со следующего года. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

34-летний нападающий не заинтересован в завершении карьеры в течение ближайших двух - трех лет, однако хочет подготовить себя к тренерской работе. "Жозе Моуринью (главный тренер "Манчестер Юнайтед". - Прим. ТАСС) оставит открытую дверь для Ибрагимовича, - сказал источник. - Шведу нравится идея стать тренером, однако для него не принципиально сразу же возглавить какую-то команду. У него есть несколько идей на этот счет, он хочет попробовать себя в Италии, он начнет ходить на тренерские курсы в начале следующего года и завершит обучение летом".

Минувший сезон Ибрагимович провел в составе французского "Пари Сен-Жермен", в который перешел летом 2012 года из итальянского "Милана". Вместе с парижским клубом форвард стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка французской лиги, трехкратным обладателем Суперкубка Франции.

Нападающий является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, он трижды признавался лучшим футболистом чемпионата Франции. В минувшем сезоне Ибрагимович провел 51 матч во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал 19 голевых передач.

За "Манчестер Юнайтед" нападающий успел провести четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
9
Звезды хоккея на гала-матче ВЭФ-2016 собрали 700 тыс. рублей для пострадавших в Приморье
11
"Автомобилист" победил "Салават Юлаев" в матче регулярного чемпионата КХЛ
5
Забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда состоялся в рамках ВЭФ
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров подарил шести чеченским олимпийцам джипы Mercedes
2
Один человек погиб в результате стрельбы в цыганском поселке в Екатеринбурге
3
"Серьезные разногласия": как Россия и США пытаются договориться по Сирии
4
G20. Хроника работы саммита
5
При крушении судна у берегов Антальи пострадала россиянка
6
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
7
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
Темы дня
Реклама