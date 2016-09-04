СМИ: Ибрагимович будет посещать тренерские курсы в 2017 году

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ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции по футболу Златан Ибрагимович начнет посещать тренерские курсы со следующего года. Об этом сообщает британское издание The Sun со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
34-летний нападающий не заинтересован в завершении карьеры в течение ближайших двух - трех лет, однако хочет подготовить себя к тренерской работе. "Жозе Моуринью (главный тренер "Манчестер Юнайтед". - Прим. ТАСС) оставит открытую дверь для Ибрагимовича, - сказал источник. - Шведу нравится идея стать тренером, однако для него не принципиально сразу же возглавить какую-то команду. У него есть несколько идей на этот счет, он хочет попробовать себя в Италии, он начнет ходить на тренерские курсы в начале следующего года и завершит обучение летом".
Минувший сезон Ибрагимович провел в составе французского "Пари Сен-Жермен", в который перешел летом 2012 года из итальянского "Милана". Вместе с парижским клубом форвард стал четырехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка страны, трехкратным обладателем Кубка французской лиги, трехкратным обладателем Суперкубка Франции.
Нападающий является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ, он трижды признавался лучшим футболистом чемпионата Франции. В минувшем сезоне Ибрагимович провел 51 матч во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал 19 голевых передач.
За "Манчестер Юнайтед" нападающий успел провести четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами.