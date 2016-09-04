Итальянский Антхольц избран местом проведения чемпионата мира по биатлону 2020 года

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КИШИНЕВ, 4 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Итальянский город Антхольц избран конгрессом Международного союза биатлонистов (IBU) местом проведения чемпионата мира 2020 года, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Антхольц в голосовании обошел немецкий Оберхоф и словенскую Поклюку.
Конгресс IBU проходит в Кишиневе с 1 по 4 сентября.