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Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составе

Спорт
4 сентября, 11:44 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 4, сентября. /ТАСС
Занятие проходит в закрытом режиме на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске
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© Артем Геодакян/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку в полном составе. Занятие проходит в закрытом режиме на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске.

31 августа команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. В четверг вечером с командой в Москве не тренировались те, кто вышел в стартовом составе на встречу с турками. В пятницу расположение сборной покинул полузащитник Дмитрий Тарасов, получивший травму в прошедшей игре. В субботу футболисты сборной также тренировались в полном составе.

6 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив".

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