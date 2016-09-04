Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составе

Футболисты сборной России проводят тренировку в полном составеСпорт 4 сентября, 11:44
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НОВОГОРСК /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу проводит тренировку в полном составе. Занятие проходит в закрытом режиме на тренировочной базе "Динамо" в Новогорске.
31 августа команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч со сборной Турции (0:0) в Анталье. В четверг вечером с командой в Москве не тренировались те, кто вышел в стартовом составе на встречу с турками. В пятницу расположение сборной покинул полузащитник Дмитрий Тарасов, получивший травму в прошедшей игре. В субботу футболисты сборной также тренировались в полном составе.
6 сентября российская сборная проведет товарищеский матч с командой Ганы. Встреча пройдет на московском стадионе "Локомотив".