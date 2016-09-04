Гендир "Терека": клуб не имеет опасений, что матч с ЦСКА не состоится на новой арене

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Гендир "Терека": клуб не имеет опасений, что матч с ЦСКА не состоится на новой аренеСпорт 4 сентября, 11:52
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Терек" не имеет опасений, что матч с московским ЦСКА не состоится на новой арене столичной команды. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Терека" Ахмед Айдамиров.
В субботу на официальном сайте "Терека" появилась информация, что ЦСКА не прислал информационное письмо о месте проведения матча шестого тура чемпионата России, который должен пройти 10 сентября на арене ЦСКА.
"Мы решаем с ЦСКА эту ситуацию в рабочем порядке, ничего страшного не происходит. Опасений, что матч не состоится на новом стадионе, нет. У них арена только открывается, может, есть какие-то небольшие недочеты, заострять на этом внимание не имеет смысла", - сказал Айдамиров.
Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.