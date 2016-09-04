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ФК "Терек" не получал предложений по Семенову и Иванову в трансферное окно

Спорт
4 сентября, 12:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
Трансферное окно в России закрылось в ночь с 31 августа на 1 сентября
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Терек" не получал предложений в трансферное окно по игрокам сборной России Андрею Семенову и Олегу Иванову. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров.

Трансферное окно в России закрылось в ночь с 31 августа на 1 сентября.

"Семенову и Иванову нравится в клубе. Семенов недавно продлил контракт. По ним обоим предложений от других клубов не было. А кто хочет уйти, например, Федор Кудряшов (перешел в "Ростов"), то мы не препятствуем и идем игроку навстречу", - сказал Айдамиров.

В межсезонье в клуб перешли Сергей Брызгалов ("Спартак", Москва), Вилькер Анхель ("Депортиво", Испания), Габриэль Торже ("Удинезе", Италия), Эми-Мохамед Джабраилов (свободный агент), Одисе Роши и Беким Балай (оба - "Риека", Хорватия).

Генеральный директор команды отметил, что "Терек" доволен трансферной кампанией. "Все трансферы, которые мы планировали, удалось осуществить. Новички уже приносят нам пользу, потихоньку втягиваются в коллектив, мы довольны", - отметил генеральный директор.

После пяти туров чемпионата России "Терек" располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков. Следующий матч команда сыграет на выезде с московским ЦСКА 10 сентября.

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