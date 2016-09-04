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Айдамиров: ФК "Терек" полностью поддерживает главного тренера команды Рашида Рахимова

Спорт
4 сентября, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС
"Если человек заболел, это не повод для того, чтобы ему не доверять", - сказал генеральный директор грозненской команды
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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Терек" полностью поддерживает главного тренера команды Рашида Рахимова, который пропустил несколько недель из-за болезни. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров.

"Терек" сыграет с ЦСКА в рамках чемпионата России 10 сентября в гостях. Ранее Рахимов из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го туров против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов.

"Клуб полностью поддерживает Рахимова, у него полный кредит доверия. Если человек заболел, это не повод для того, чтобы ему не доверять", - сказал Айдамиров.

После пяти туров чемпионата России "Терек" располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков.

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