Айдамиров: ФК "Терек" полностью поддерживает главного тренера команды Рашида Рахимова

На юго-востоке Китая обнаружены захоронения возрастом 1600 летНаука 4 сентября, 12:55
Путин: ситуация в экономике РФ стабилизироваласьЭкономика и бизнес 4 сентября, 12:48
Керри: по ситуации в Сирии пока остается "пара" нерешенных вопросовМеждународная панорама 4 сентября, 12:46
Кравцов: Тюмень примет чемпионат мира по биатлону в 2021 годуСпорт 4 сентября, 12:34
"Я - маленький карандаш в руках божьих": факты о матери ТерезеОбщество 4 сентября, 12:01
Канонизация в Римско-католической церквиОбщество 4 сентября, 12:00
Папа Римский Франциск провозгласил мать Терезу святойОбщество 4 сентября, 12:00
СМИ: трое боевиков "Талибана" подорвались на собственной минеМеждународная панорама 4 сентября, 11:58
Гендир "Терека": клуб не имеет опасений, что матч с ЦСКА не состоится на новой аренеСпорт 4 сентября, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Грозненский футбольный клуб "Терек" полностью поддерживает главного тренера команды Рашида Рахимова, который пропустил несколько недель из-за болезни. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненской команды Ахмед Айдамиров.
"Терек" сыграет с ЦСКА в рамках чемпионата России 10 сентября в гостях. Ранее Рахимов из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го туров против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов.
"Клуб полностью поддерживает Рахимова, у него полный кредит доверия. Если человек заболел, это не повод для того, чтобы ему не доверять", - сказал Айдамиров.
После пяти туров чемпионата России "Терек" располагается на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе десять очков.