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Мутко: у футбола есть все, чтобы стать видом спорта номер один в России

Спорт
4 сентября, 12:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Антон Хлыщенко
"Хорошо провести чемпионат мира - это важно, но еще важнее развивать футбол и готовить национальную команду", - заявил министр спорта РФ
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Футбол обладает всем необходимым, чтобы стать видом спорта номер один в России. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Хорошо провести чемпионат мира - это важно, но еще важнее развивать футбол и готовить национальную команду. У футбола есть все, чтобы стать спортом номер один. Задача - через чемпионат мира дать толчок развитию футбола", - сказал он, объясняя, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы главы РФС.

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