Мутко: у футбола есть все, чтобы стать видом спорта номер один в России

На юго-востоке Китая обнаружены захоронения возрастом 1600 летНаука 4 сентября, 12:55
Путин: ситуация в экономике РФ стабилизироваласьЭкономика и бизнес 4 сентября, 12:48
Керри: по ситуации в Сирии пока остается "пара" нерешенных вопросовМеждународная панорама 4 сентября, 12:46
Кравцов: Тюмень примет чемпионат мира по биатлону в 2021 годуСпорт 4 сентября, 12:34
"Я - маленький карандаш в руках божьих": факты о матери ТерезеОбщество 4 сентября, 12:01
Канонизация в Римско-католической церквиОбщество 4 сентября, 12:00
Папа Римский Франциск провозгласил мать Терезу святойОбщество 4 сентября, 12:00
СМИ: трое боевиков "Талибана" подорвались на собственной минеМеждународная панорама 4 сентября, 11:58
Гендир "Терека": клуб не имеет опасений, что матч с ЦСКА не состоится на новой аренеСпорт 4 сентября, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Футбол обладает всем необходимым, чтобы стать видом спорта номер один в России. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
"Хорошо провести чемпионат мира - это важно, но еще важнее развивать футбол и готовить национальную команду. У футбола есть все, чтобы стать спортом номер один. Задача - через чемпионат мира дать толчок развитию футбола", - сказал он, объясняя, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы главы РФС.