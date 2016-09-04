Мутко: у футбола есть все, чтобы стать видом спорта номер один в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Антон Хлыщенко/. Футбол обладает всем необходимым, чтобы стать видом спорта номер один в России. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Хорошо провести чемпионат мира - это важно, но еще важнее развивать футбол и готовить национальную команду. У футбола есть все, чтобы стать спортом номер один. Задача - через чемпионат мира дать толчок развитию футбола", - сказал он, объясняя, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие выборы главы РФС.