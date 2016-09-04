Хорватский Пореч избран местом проведения 13 конгресса Международного союза биатлонистов

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КИШИНЕВ, 4 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Хорватский город Пореч избран местом проведения 13-го конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), передает корреспондент ТАСС с места событий.
В ходе голосования Пореч обошел Прагу, Будапешт, Осло и американский Мидуэй.
Конгресс IBU проходит в Кишиневе с 1 по 4 сентября.