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Хорватский Пореч избран местом проведения 13 конгресса Международного союза биатлонистов

Спорт
4 сентября, 13:36 UTC+3 КИШИНЕВ корр. ТАСС, Иван Пучков
В ходе голосования Пореч обошел Прагу, Будапешт, Осло и американский Мидуэй
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КИШИНЕВ, 4 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Хорватский город Пореч избран местом проведения 13-го конгресса Международного союза биатлонистов (IBU), передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе голосования Пореч обошел Прагу, Будапешт, Осло и американский Мидуэй.

Конгресс IBU проходит в Кишиневе с 1 по 4 сентября.

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