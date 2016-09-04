Федерация футбола Румынии ведет переговоры с РФС о матче 14 ноября в Сочи

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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация футбола Румынии ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении товарищеского матча между национальными сборными 14 ноября в Сочи. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Федерации футбола Румынии Габриэль Берчану.
"Мы ведем переговоры, но контракт еще не подписан. Предполагается, что встреча пройдет 14 ноября в Сочи. Федерация футбола Румынии заинтересована в проведении этого матча. Думаю, мы согласуем все условия и подпишем контракт в ближайшие дни", - рассказал представитель пресс-службы.
Ранее в воскресенье глава РФС Виталий Мутко заявил, что сборная России вряд ли проведет матч на стадионе "Фишт" в Сочи до конца 2016 года, отметив, что многое будет зависеть от готовности арены.
Сборная России, которая освобождена от квалификации чемпионата мира 2018 года как хозяйка турнира, до конца года проведет минимум две товарищеские встречи: 6 сентября с ганцами на московском стадионе "Локомотив" и 9 октября с костариканцами на новой арене клуба "Краснодар". 31 августа подопечные Станислава Черчесова в товарищеском матче сыграли вничью с командой Турции (0:0), который прошел в Анталье.