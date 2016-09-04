Якушев: Россия рискует не принять этапы КМ по биатлону в сезонах-2018/19 и 2019/20

КИШИНЕВ, 4 сентября. /Спец. корр. ТАСС Иван Пучков/. Россия рискует лишиться права принять этапы Кубка мира по биатлону сезонов-2018/19 и 2019/20. Об этом ТАСС заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Сейчас складывается такая ситуация, что Европа настроена против России, те же самые рекомендации Международного олимпийского комитета, которые влияют на проведение в России международных соревнований, - сказал Якушев. - Ситуация такова, что заявки на проведение этапов Кубка мира, поданные до этого года, никто трогать не будет. Этапы Кубка мира в ближайшие два года будут проходить в России. А вот в 2019 и 2020 годах не факт, что это произойдет, диспозиция такова, что нынешняя ситуация не в нашу пользу".