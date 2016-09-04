Глава ФСБР Михаил Мамиашвили возглавил технический комитет Объединенного мира борьбы

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили возглавил технический комитет Объединенного мира борьбы (ЮВВ). Об этом он сообщил ТАСС.

"Решение было принято в ходе заседания конгресса организации, которое проходит во французском Маконе, - сказал Мамиашвили. - Работы будет очень много, начиная от нюансов взвешивания до других проблемных моментов".

В ходе заседания конгресса состав бюро организации покинул турок Аик Ахмед. В состав бюро был избран иранец Расул Хадем. "Аик Ахмед покинул состав бюро и занял пост почетного вице-президента ЮВВ, - подчеркнул Мамиашвили. - В остальном состав бюро организации остался без изменений".

До сентября 2014 года ЮВВ называлась Международной федерацией объединенных стилей борьбы (FILA). 7 сентября 2014 года на конгрессе FILA в Ташкенте было принято решение о том, что основным названием международной федерации станет англоязычное название United World Wrestling.