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Валерию Непомнящему предложили должность в ПФК ЦСКА, но он намерен продолжить тренировать

Спорт
4 сентября, 15:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
"Конечно, есть желание вернуться к тренерской деятельности, но контактов ни с нашими, ни с иностранными клубами не было", - заявил специалист
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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бывший главный тренер "Томи" Валерий Непомнящий имеет предложение занять административную должность в системе футбольного клуба ЦСКА, но обдумывает его из-за желания продолжить тренерскую карьеру. Об этом 73-летний специалист сообщил ТАСС.

Непомнящий покинул "Томь" в апреле 2016 года. В августе в издании "Спорт-Экспресс" появилась информация, что специалист станет консультантом главного тренера сборной России. Эту информацию Непомнящий опроверг в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Я сейчас, условно говоря, при деле, ничего экстраординарного нет, занят в проекте поиска молодых футболистов, в течение месяца буду заниматься этим. Конечно, есть желание вернуться к тренерской деятельности, но контактов ни с нашими, ни с иностранными клубами не было. В ЦСКА отказался от административной работы по причине того, что хотелось бы еще активно поработать тренером. В ЦСКА меня ждут, это есть, я попросил время обдумать", - сказал Непомнящий.

С 2012 по 2014 год Непомнящий работал в ЦСКА в должности советника президента клуба по спортивным вопросам.

Непомнящий - один из самых опытных российских тренеров, специалист работал в Камеруне, Китае, Турции, Южной Корее, Японии, Узбекистане.

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