Фетисов: реформы WADA призваны сделать из него аналог Интерпола по борьбе с допингом

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Предложения по реформированию Всемирного антидопингового агентства (WADA) ужесточат правила борьбы с применением запрещенных средств в спорте и усилят влияние этой мировой организации, которая может стать аналогом Интерпола в антидопинговой сфере. Такое мнение ТАСС высказал член независимой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по борьбе с допингом и бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов.

На этой неделе представители антидопинговых агентств 17 стран обсудили предложения по реформированию WADA на саммите в Копенгагене. Было предложено сделать WADA более независимым, чтобы руководители агентства не могли одновременно занимать посты в каких-либо других спортивных организациях. По сообщению пресс-службы организации, WADA рассмотрит предложения по реформированию организации, представленные антидопинговыми агентствами, 19 и 20 ноября.

"Насколько я понял, предложения по реформированию WADA направлены на усиление влияния, ужесточение правил, наделение большими полномочиями, то есть будет некий Интерпол в борьбе с допингом. В связи с этим сегодня надо понимать, что нам надо встраиваться в эту историю, а не разбегаться в разные стороны, так как WADA - часть мировой системы спорта. Если у нас есть какие-то возражения, то надо уметь грамотно возражать", - сказал Фетисов.

Также специалист прокомментировал возможность создания независимой антидопинговой лаборатории в России для контроля спортсменов из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Можно сколько угодно создавать независимых лабораторий, но они не будут иметь официального статуса, так как обязательно должны быть аккредитованы WADA. Да и в хоккее проблема допинга не является острой", - добавил Фетисов.

По словам Фетисова, на ближайшем собрании независимой комиссии ОКР по борьбе с допингом будет обсужден и сформулирован план дальнейшей работы органа. Ранее глава ОКР Александр Жуков сообщал, что первое заседание комиссии состоится 8 сентября.

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил ОКР создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Виталия Смирнова в должности главы данной комиссии. Смирнов сообщил, что в состав комиссии войдут представители международных федераций, известные спортсмены и представители СМИ.

Про WADA и реформы

WADA финансируется Международным олимпийским комитетом (МОК) и органами государственной власти стран мира. Организация была создана в 1999 году после крупного допингового скандала во время многодневной велогонки "Тур де Франс".

В 2005 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО 176 государств приняли Международную конвенцию о борьбе с допингом в спорте. Таким образом, органы государственной власти этих стран взяли на себя формальные обязательства вести борьбу против применения допинга в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. В 2007 году обновленный проект Всемирного антидопингового кодекса приняли более 600 спортивных организаций. Последняя на сегодняшний день редакция кодекса вступила в силу 1 января 2015 г.

Совет учредителей WADA включает в себя не более 40 членов. Члены совета назначаются сроком на три года и могут быть переизбраны на неограниченное число сроков, 18 членов назначаются МОК, не менее четырех из них должны являться спортсменами. Еще 18 членов назначаются межправительственными организациями, правительствами различных стран и другими органами государственной власти, принимающими участие в борьбе с допингом. Остальные четыре члена могут быть назначены, в случае необходимости, советом учредителей, эти кандидатуры предлагаются совместно МОК и органами власти.

Участники саммита в Копенгагене предложили: отделить от организаций следственные, тестирующие и менеджерские функции, чтобы "предотвратить конфликт интересов, когда перед организацией поставлена задача поощрять и контролировать себя"; внести изменения в кодекс WADA, включающие принятие четких санкций для крупномасштабных диверсий антидопинговой системы; увеличить возможности WADA для расследований и наложения санкций за несоблюдение кодекса организации; усилить WADA за счет дополнительных инвестиций в организацию.

Лидеры антидопинговых агентств также озвучили предложения усилить ответственность Международного олимпийского комитета в сфере обеспечения безопасности для информаторов WADA легкоатлетки Юлии Степановой и ее мужа Виталия.