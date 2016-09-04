Гасли сообщил, что заменит Квята на Гран-при Сингапура

МАДРИД, 4 сентября. /ТАСС/. Французский гонщик Пьер Гасли заменит россиянина Даниила Квята в команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" на Гран-при Сингапура. Об этом сообщил Гасли, слова которого приводит испанский портал Laf1.es.

В настоящее время Гасли выступает в чемпионате GP2. После девяти этапов 20-летний француз лидирует, имея в активе 174 очка.

"В субботу мне сказали, что, возможно, я буду работать в Сингапуре, - сказал Гасли. - Хотелось бы надеяться, что это правда, но в конце концов я должен встретиться с Хельмутом (Марко, советник "Ред Булл". - Прим. ТАСС). Я знаю, что он (Марко) ожидает, что я буду лучшим в GP2, это то, что я пытаюсь сделать прямо сейчас. Я думаю, что хорошо выступаю в последних гонках, но давайте посмотрим, что произойдет дальше".

Текущий сезон Квят начинал в "Ред Булле", но после Гран-при России руководство команды произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо". В результате Квят вернулся в итальянскую "конюшню", в которой начинал карьеру в "Формуле-1", а его место в "Ред Булле" занял голландец Макс Ферстаппен. После возвращения в "Торо Россо" Квят лишь дважды смог финишировать в очковой зоне. Россиянин занимает 14-е место в общем зачете с 23 очками, уступая партнеру по команде Карлосу Сайнсу-младшему семь баллов.

Гран-при Сингапура, которое традиционно пройдет на ночной городской трассе "Марина Бей", состоится 16-18 сентября.