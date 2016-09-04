Гонщик "Формулы-1" Росберг стал победителем Гран-при Италии, Квят сошел

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РИМ, 4 сентября. /ТАСС/. Немец Нико Росберг из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Второе место занял его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Третьим стал немец Себастьян Феттель на "Феррари".
Россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо" сошел на 38-м круге из-за механических проблем. До схода он ехал на 16-м месте. Его партер по команде испанец Карлос Сайнс- младший финишировал 15-м.
Несмотря на вторую победу подряд, Росберг не смог вернуть себе первое место в общем зачете, но сократил отставание от Хэмилтона до двух баллов. После 14 этапов с 250 очками продолжает лидировать британец, на втором месте Росберг - 248 баллов, на третьей позиции Даниэль Риккьярдо на "Ред Булл" - 161 очко. В Кубке конструкторов положение в первой тройке осталось без изменений. На первом месте "Мерседес" (498 очков), второй - "Ред Булл" (290), на третьей строчке "Феррари" (279).
Следующий этап - Гран-при Сингапура, который традиционно пройдет на ночной городской трассе "Марина Бей", состоится 16-18 сентября.