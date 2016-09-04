Семье легенды ФК "Манчестер Юнайтед" Басби отказали в доступе в ложу для руководства клуба

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ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Членам семьи бывшего главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Мэтта Басби отказали в доступе в ложу домашнего стадиона команды "Олд Траффорд", предназначенную для руководства клуба. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Кроме того, с места Басби на трибуне была убрана мемориальная табличка с его именем.
Басби возглавлял "Манчестер Юнайтед" в 1945-1969 и в 1970-1971 гг., после этого на протяжении 11 лет занимал пост директора клуба, в 1982 году стал президентом "Манчестер Юнайтед". В качестве тренера команды он стал пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка страны, пятикратным обладателем Суперкубка Англии, обладателем Кубка европейских чемпионов. Скончался в 1994 году от рака.
В 1993 году улица, на которой расположен "Олд Траффорд", получила название Дороги имени сэра Мэтта Басби. С внешней стороны Восточной трибуны стадиона находится бронзовая статуя Басби, обращенная лицом к носящей его имя улице.