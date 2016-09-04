СМИ: украинские футболисты проведут матч отбора ЧМ-2018 с командой Косова в Болгарии

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная Украины проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года по футболу против команды Косова в Болгарии. Об этом сообщил член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков, которого цитирует портал MatchDay.ua.

Согласно предписанию МИД Украины, матчи со сборной Косова должны быть проведены на нейтральном поле, потому что Украина не признала независимость этой балканской республики.

"С Косово играем в Болгарии. Подробностей не знаю", - сказал Франков. Также в качестве кандидата на место проведения встречи рассматривалась Турция.

Матч Украина - Косово состоится 9 октября.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи, Калининграде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде и Самаре.