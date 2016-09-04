Футболист "Локомотива" Тарасов пройдет дополнительное медобследование в Финляндии

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полузащитник сборной России и московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов пройдет дополнительное медицинское обследование в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Игорь Корнеев.

"Тарасов в ближайшее время вылетит в Финляндию, чтобы пройти дополнительное медобследование. Надеюсь, что информация по его состоянию будет известна во вторник", - сказал Корнеев.

Тарасов получил травму в гостевом товарищеском матче с командой Турции (0:0). В пятницу футболист покинул расположение сборной России. Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем во вторник, 6 сентября, товарищеском матче со сборной Ганы.