Футболист "Локомотива" Тарасов пройдет дополнительное медобследование в Финляндии

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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полузащитник сборной России и московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов пройдет дополнительное медицинское обследование в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Игорь Корнеев.
"Тарасов в ближайшее время вылетит в Финляндию, чтобы пройти дополнительное медобследование. Надеюсь, что информация по его состоянию будет известна во вторник", - сказал Корнеев.
Тарасов получил травму в гостевом товарищеском матче с командой Турции (0:0). В пятницу футболист покинул расположение сборной России. Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем во вторник, 6 сентября, товарищеском матче со сборной Ганы.