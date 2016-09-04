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Футболист "Локомотива" Тарасов пройдет дополнительное медобследование в Финляндии

Спорт
4 сентября, 17:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Игрок получил травму в гостевом товарищеском матче с командой Турции
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МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полузащитник сборной России и московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов пройдет дополнительное медицинское обследование в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Игорь Корнеев.

"Тарасов в ближайшее время вылетит в Финляндию, чтобы пройти дополнительное медобследование. Надеюсь, что информация по его состоянию будет известна во вторник", - сказал Корнеев.

Тарасов получил травму в гостевом товарищеском матче с командой Турции (0:0). В пятницу футболист покинул расположение сборной России. Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем во вторник, 6 сентября, товарищеском матче со сборной Ганы.

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