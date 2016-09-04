Эксперт: серьезных оснований для замены российского гонщика Квята у "Торо-Россо" нет

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Руководство команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" не имеет серьезных оснований для замены российского пилота Даниила Квята французом Пьером Гасли на Гран-при Сингапура. Такое мнение ТАСС высказал советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) по "Формуле-1" Игорь Ермилин.

Ранее в интервью испанскому телеканалу Movistar Гасли заявил, что, вероятно, он выступит в Сингапуре (16-18 сентября). В воскресенье Квят из-за механических проблем сошел с дистанции в гонке Гран-при Италии. После возвращения в "Торо Россо" Квят лишь дважды смог финишировать в очковой зоне. Россиянин занимает 14-е место в общем зачете с 23 очками, уступая партнеру по команде Карлосу Сайнсу-младшему семь баллов.

"Серьезных оснований для замены Квята у команды нет, - подчеркнул Ермилин. - Все зависит от того, что именно имел в виду Гасли. Возможно, речь шла о том, что в Сингапуре ему дадут возможность участвовать в первой тренировке в пятницу. Это вполне естественно, очень многие команды дают возможность третьим пилотам провести тренировочную сессию".

Тем не менее, эксперт предпочел не исключать возможную замену российского пилота. "Чисто гипотетически в рамках вообще всей политики и поведения "Ред Булл" замена Квята возможна, - добавил Ермилин. - Исключать это нельзя, учитывая стиль поведения этой команды, но необходимо дождаться официального заявления".

Также специалист прокомментировал выступление Квята на Гран-при Италии. "Гонка в Италии у Квята не получилась не потому, что он делал что-то не так, - сказал Ермилин. - У Квята возникли проблемы с машиной, он был вынужден из-за технической проблемы заехать в бокс, поэтому гонка не сложилась. По времени круга все было достаточно хорошо, в пределах возможностей "Торо Россо", до возникновения технической проблемы Даниил шел практически с одним временем со своим напарником Карлосом Сайнсом-младшим и очень достойно ехал".

Текущий сезон Квят начинал в "Ред Булле", но после Гран-при России руководство команды произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо". В результате Квят вернулся в итальянскую "конюшню", в которой начинал карьеру в "Формуле-1", а его место в "Ред Булле" занял голландец Макс Ферстаппен.