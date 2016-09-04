Семин: футболист "Локомотива" Тарасов пропустит минимум месяц из-за травмы колена

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Полузащитник сборной России и московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов пропустит не менее месяца из-за травмы колена. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

"У него повреждение колена. Думаю, этот месяц он однозначно пропустит. Остальное будет видно после повторного обследования", - сказал он.

Тарасов получил травму в гостевом товарищеском матче с командой Турции (0:0). В пятницу футболист покинул расположение сборной России. Результаты проведенного медицинского обследования исключают участие игрока в предстоящем контрольном матче со сборной Ганы. Позднее спортивный директор "Локомотива" Игорь Корнеев сообщил ТАСС, что Тарасов в ближайшие дни отправится на повторное медобследование в Финляндию.