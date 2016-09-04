Марко опроверг информацию, что Гасли заменит Квята на Гран-при Сингапура

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Советник "Ред Булл" Хельмут Марко опроверг информацию, что французский гонщик Пьер Гасли заменит россиянина Даниила Квята в команде чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" на Гран-при Сингапура. Об этом он заявил в эфире телеканала Sky Sports.

В воскресенье Гасли сказал, что ему сообщили о том, что он выйдет на старт гонки Гран-при Сингапура.

"Это чушь. Мы не будем принимать какие-либо кадровые решения по сезону-2017 до середины октября, - сказал Марко. - Я никогда не слышал этот слух, он полностью необоснован. Поверьте мне, мы еще не приняли решение и будем принимать его только тогда, когда получим достаточно информации. Я сейчас позвоню ему (Гасли)".

В настоящее время француз выступает в чемпионате GP2. После девяти этапов 20-летний Гасли лидирует, имея в активе 174 очка.

Текущий сезон Квят начинал в "Ред Булле", но после Гран-при России руководство команды произвело рокировку пилотов с младшей командой "Торо Россо". В результате Квят вернулся в итальянскую "конюшню", в которой начинал карьеру в "Формуле-1", а его место в "Ред Булле" занял голландец Макс Ферстаппен. После возвращения в "Торо Россо" Квят лишь дважды смог финишировать в очковой зоне. Россиянин занимает 14-е место в общем зачете с 23 очками, уступая партнеру по команде Карлосу Сайнсу-младшему семь баллов.

Гран-при Сингапура, которое традиционно пройдет на ночной городской трассе "Марина Бей", состоится 16-18 сентября.