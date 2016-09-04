Ловцова завоевала бронзу на 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянка Наталья Ловцова завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходит в Москве. Она показала результат 54,13 секунды.

Победила датчанка Джанетт Оттесен (51,75). Второе место заняла венгерка Катинка Хоссу (52,76).

Этап Кубка мира проходит в московском бассейне СК "Олимпийский" и завершится 4 сентября.